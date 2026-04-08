В Сочи прогнозируют ухудшение погодных условий

В ближайшие сутки на территории Сочи ожидается ухудшение погодных условий. Метеорологи прогнозируют дождь с грозой и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Согласно прогнозу, с вечера 8 апреля и до конца дня на территории Сочи и Сириуса ожидается усиление ветра, порывы могут достигнуть 15–18 м/с. В ночь на 8 апреля прогнозируются местами сильный дождь и гроза. Днем 8 апреля возможно усиление волнения моря с высотой волн 1,3–1,5 м. В горах на высотах от 1 тыс. м сохраняется лавинная опасность.

Жителям и гостям города рекомендуют принять все меры предосторожности и сохранности своего имущества. В этот период необходимо воздержаться от отдыха рядом с водоемами, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Алина Зорина