Число пострадавших при ударах Израиля по Ливану превысило 800

В Ливане более 800 человек получили ранения, 89 погибли после ударов Израиля, сообщил министр здравоохранения Ракан Насер ад-Дин телеканалу Al Jadeed. Сегодня израильские силы нанесли серию ударов по территории страны, включая Бейрут и его окрестности.

Последствия авиаудара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP Жители Бейрута во время авиаудара Израиля Фото: Emilio Morenatti / AP Дым над Бейрутом после ударов Израиля Фото: Hassan Ammar / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hassan Ammar / AP Жительница многоэтажки в Бейруте, по которой ударил Израиль Фото: Bilal Hussein / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP Последствия удара по Бейруту Фото: Hussein Malla / AP

Посольство России сообщило об отсутствии пострадавших среди российских граждан. Дипмиссия рекомендовала воздержаться от поездок в Ливан и избегать опасных районов. Также указано на возможность выезда коммерческими рейсами через столичный аэропорт.

Президент США Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие с Ираном для подготовки мирного соглашения. ЦАХАЛ также сообщил о паузе в ударах по Исламской Республике, при этом израильская сторона заявила, что продолжила бомбить Ливан ради борьбы с группировкой «Хезболла». Иранское агентство Fars сообщило, что Тегеран из-за ударов по Ливану вновь заблокировал движение в Ормузском проливе.