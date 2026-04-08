Губернатор рассказал о стабильном росте ВРП Саратовской области

В Саратовской области валовый региональный продукт стабильно растет. Об этом на заседании облдумы рассказал губернатор, когда отчитывался о работе правительства за прошлый год.

Фото: Саратовская областная Дума

Роман Бусаргин сообщил, что за 3 года валовый региональный продукт достиг 1,2 трлн руб. Рост экономики в прошлом году — +1,1%. Индекс промпроизводства вырос на 0,9%.

Регион также входит в топ-25 субъектов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в обрабатывающей промышленности России: здесь рост на 3,1%.

По словам главы региона, некоторые направления сделали «очень хороший скачок»: выпуск одежды (+86,6%), машин и оборудования (+45,2%), лекарств и медицинских материалов (+25,4%), а также компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,6%).

В высокотехнологичных обрабатывающих производствах, от которых зависит технологическое лидерство и суверенитет, губернатор отметил рост в 7% — это 4-е место в Приволжском федеральном округе. Сюда же относится работа по импортозамещению: в области она идет планомерно.

В прошлом году 18 промышленных предприятий заменили 61 вид импортных товаров — это на 17% больше, чем годом ранее, и почти в 2 раза больше, чем в 2022 году. Главные сферы, которые затронул этот процесс: электроника, авиастроение и автопром.

Также губернатор отметил поддержку стартапов, развитие науки и подготовку нужных специалистов. Саратовские предприятия получают федеральную помощь, льготные кредиты, сниженные страховые взносы, а также компенсацию до половины расходов на закупку первых партий импортозамещающей продукции.

Татьяна Смирнова