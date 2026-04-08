В 2025 году в Саратовcкой области сдали больше миллиона квадратных метров жилья

В Саратовской области за прошлый год сдали больше 1 млн кв. метров жилья. На заседании областрой думы губернатор Роман Бусаргин отдельно остановился на теме жилищного строительства.

В отчете о работе правительства за прошлый год глава региона не согласился с критикой по поводу замедления темпов строительства и предложил посмотреть на цифры. Так, за прошлый год объем строительных работ в области вырос на 21,6%. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. А жилья ввели почти 1,1 млн кв. метров — это больше, чем в 2024 году. Губернатор назвал этот результат «очень достойным».

«Понятно, что есть куча рейтингов, которые оценивают одно и то же с разных сторон: где-то область в лидерах, где-то нет. Мы в работе опираемся не на красивые расчеты, а на реальное положение дел»,— отметил господин Бусаргин.

По его словам, реально дела обстоят так, что жилищное строительство в регионе находится «на адекватно хорошем уровне». Его внутренняя структура меняется, и в нынешних финансово-кредитных условиях это нормально. Все больше людей выбирают частные дома.

Чиновник добавил, что «многочисленные попытки подорвать доверие к власти по этому направлению» не отменяют главного: новые правила застройки в регионе работают и защищают интересы людей. Строить многоэтажки без нужной социальной инфраструктуры нельзя, подчеркнул губернатор.

Татьяна Смирнова