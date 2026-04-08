Губернатор заверил, что Саратовская область перестала быть «столицей бездорожья»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что регион больше не называют «столицей бездорожья». Заявление прозвучало на заседании областной думы, где глава региона отчитался о работе правительства.

Фото: Саратовская областная Дума

Фото: Саратовская областная Дума

В прошлом году отремонтировали 167 км региональных трасс. Среди них пути между муниципалитетами, которые область взяла на содержание. Субсидии на ремонт сельских дорог составили 1,4 млрд руб., что позволило обновить 250 км.

Начиная с 2026 года Саратов будет ежегодно получать из федерального бюджета 1 млрд руб. на ремонт дорог. Такое финансирование рассчитано на несколько лет.

