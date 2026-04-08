В Саратове губернатор пригрозил увольнениями за невыдачу лекарств льготникам

В Саратовской области продолжают поступать жалобы на выдачу льготных лекарств, несмотря на рекордно выделенные бюджетные деньги на эти цели. Об этом в региональном парламенте рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что тема льготных лекарств столкнулась с большим объемом критики. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, был принят ряд системных решений. Так, объем финансирования со стороны региона доведен до рекордных значений: только по прошлому году было предусмотрено 5,6 млрд руб., что в 1,75 раза больше, чем в 24-м.

В министерстве здравоохранения выделен отдельный блок сотрудников, который занимается именно этим вопросом. Кроме того, проведена доработка электронной системы обеспечения лекарственными препаратами льготных категорий граждан.

По его словам, «точечные истории», когда граждане не получают положенные препараты, еще остаются. Перед руководством профильного министерства поставлена задача выстроить эффективную систему, которая исключит единичные жалобы. Уровень ответственности самый высокий, и в случае неудачи это приведет к кадровым изменениям. Если социальный и медицинский блоки правительства не справятся с этими задачами, это означает, по словам губернатора, «расписаться в собственной некомпетентности».

Татьяна Смирнова