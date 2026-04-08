В Ростовской области усилили проверки молочных продуктов и яиц перед Пасхой

В Ростовской области лаборатории усиливают контроль качества яиц, творога и молока перед Пасхой из-за возросшего спроса на эти продукты. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Перед поступлением в торговые точки вся животноводческая продукция проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. В Ростове-на-Дону эту работу выполняют пять стационарных и одна передвижная лаборатория Донского государственного ветеринарного референтного центра.

Эксперты контролируют условия перевозки товаров и проверяют ветеринарные сопроводительные документы, в которых должно быть указано, что продукция доставлена из регионов, где не зафиксированы инфекционные заболевания крупного рогатого скота и птицы. В продажу поступают только товары, соответствующие всем нормативам. При несоблюдении хотя бы одного показателя продукт снимается с реализации.

С начала года в лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы Ростова-на-Дону выполнили более 4,2 тыс. экспертиз. Ветеринары рекомендуют покупать фермерские молочные изделия и яйца только в местах с ветеринарным надзором. Продавцы регулярно получают соответствующие заключения, и покупатели имеют право их потребовать.

