В Ростове начали судить бывшую главу регионального минфина Лилию Федотову

В Кировском районном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение по существу уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой, сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Первое заседание по делу откладывалось несколько раз из-за невозможности доставить подсудимую.

По версии следствия, в 2020 году госпожа Федотова необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб от действий министра, связанных со спорным кредитом, оценивается в 1,9 млрд руб. Именно такая сумма была потрачена из регионального бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

