Песков: Россия всегда призывала к дипломатии по Ирану

Власти России с самого начала конфликта на Ближнем Востоке говорили, что эту эскалацию необходимо как можно скорее перевести в мирное русло, на трек политико-дипломатических контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На фоне вчерашних достаточно жестких заявлений с разных сторон, которые вызвали немало эмоций в мире, мы, конечно, с удовлетворением восприняли эти новости о перемирии и приветствуем решение не идти дальше по пути вооруженной эскалации»,— сказал Дмитрий Песков. Он заявил, что российская сторона считает важным отказ от нанесения ударов по гражданским и экономическим объектам в Иране.

Господин Песков выразил надежду на то, что теперь у США появится больше возможностей для продолжения диалога по Украине.

Президент Дональд Трамп объявил, что США готовы приостановить удары по Ирану на две недели из-за продвижения в мирном урегулировании конфликта. По его словам, итоговое соглашение будет окончательно оформлено в течение этого срока. Высший совет нацбезопасности Ирана сообщил, что переговоры США и Ирана пройдут 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Агентство ISNA писало, что иранскую делегацию на встрече возглавит спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. По данным телеканала CNN, с американской стороны будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять президента Джаред Кушнер.