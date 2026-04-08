Песков: Кремль ждет возобновления диалога по Украине после урегулирования в Иране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что после достижения перемирия в Иране у администрации США появится больше возможностей для переговоров по Украине. Однако эти процессы не совсем взаимосвязаны, отметил он.

«Они опосредованно связаны только тем, что сейчас американские переговорщики заняты иранскими делами,— отметил господин Песков.— Надеемся, что уже в обозримой перспективе у них будет больше времени и больше возможностей встречаться в трехстороннем формате, мы этого ждем».

7 апреля Дональд Трамп согласился продлить срок ультиматума для Ирана на две недели и приостановить боевые действия для достижения итогового мирного соглашения. Израиль также объявил, что приостанавливает удары по Ирану. Переговоры Вашингтона и Тегерана пройдут 10 апреля в пакистанском Исламабаде.