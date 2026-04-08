На Кубани оценили запуск третьей производственной фармлинии в 700 млн рублей

Фармацевтическая компания «Южфарм» из Краснодарского края намерена привлечь около 700 млн руб. на запуск третьей производственной линии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики региона.

По данным ведомства, на предприятии уже введена в эксплуатацию одна из трех новых линий, запуск второй намечен на начало третьего квартала 2026 года. Первая из них ориентирована на выпуск твердых лекарственных форм — таблеток и капсул, что позволило существенно нарастить мощности.

Вторая линия будет предназначена для производства жидких и мягких форм — суспензий, сиропов в стиках, микроклизм, а также гелей и мазей. Третья линия пока находится в стадии проработки.

Совокупные инвестиции в уже реализованные этапы проекта превысили 200 млн руб. В результате, по оценке региональных властей, ожидается рост объемов производства и налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края. Кроме того, на предприятии создано порядка 150 новых рабочих мест.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Южфарм» планировала в конце августа 2025 года запустить четыре производственные линии по выпуску импортозамещающих дженериков в различных лекарственных формах. Мощности предприятия расположены в станице Троицкой Крымского района. В 2023 году производитель получил региональную субсидию на компенсацию части затрат.

По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие «Южфарм» зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов. Директором компании является Сергей Евтушенко, бенефициаром — Михаил Кравчук.

Нурий Бзасежев