На Кубани оценили запуск третьей производственной фармлинии в 700 млн рублей

Краснодарская фармкомпания запустит третью линию за 700 млн рублей
Фармацевтическая компания «Южфарм» из Краснодарского края намерена привлечь около 700 млн руб. на запуск третьей производственной линии. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве промышленной политики региона.
По данным ведомства, на предприятии уже введена в эксплуатацию одна из трех новых линий, запуск второй намечен на начало третьего квартала 2026 года. Первая из них ориентирована на выпуск твердых лекарственных форм — таблеток и капсул, что позволило существенно нарастить мощности.
Вторая линия будет предназначена для производства жидких и мягких форм — суспензий, сиропов в стиках, микроклизм, а также гелей и мазей. Третья линия пока находится в стадии проработки.
Совокупные инвестиции в уже реализованные этапы проекта превысили 200 млн руб. В результате, по оценке региональных властей, ожидается рост объемов производства и налоговых поступлений в бюджет Краснодарского края. Кроме того, на предприятии создано порядка 150 новых рабочих мест.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что компания «Южфарм» планировала в конце августа 2025 года запустить четыре производственные линии по выпуску импортозамещающих дженериков в различных лекарственных формах. Мощности предприятия расположены в станице Троицкой Крымского района. В 2023 году производитель получил региональную субсидию на компенсацию части затрат.
По данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие «Южфарм» зарегистрировано в 2007 году. Основной вид деятельности — производство лекарственных препаратов. Директором компании является Сергей Евтушенко, бенефициаром — Михаил Кравчук.