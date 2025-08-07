На Кубани откроют производство дженериков за 200 млн рублей

Фармацевтическая компания «Южфарм», базирующаяся в станице Троицкой Крымского района Краснодарского края, намерена в конце августа запустить четыре производственные линии по выпуску импортозамещающих дженериков в различных лекарственных формах. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 200 млн руб., сообщили изданию «Ведомости Юг» в региональном министерстве промышленной политики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предприятие уже входит в число крупнейших производителей лекарственных средств в регионе. В 2023 году компания получила субсидию на компенсацию части затрат, связанных с локализацией производства фармпродукции в рамках программы импортозамещения.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южфарм» зарегистрировано в 2007 году. Владельцем и генеральным директором предприятия выступает Михаил Кравчук, который также числится в числе учредителей компаний «Морелор» и «Бронхофен», зарегистрированных в Карачаево-Черкесской Республике.

Производство будет сосредоточено на выпуске дженериков — препаратов, воспроизводящих оригинальные лекарственные средства и содержащих идентичное действующее вещество.

Вячеслав Рыжков