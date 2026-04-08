В Чечне не осталось подтопленных домов

В Чечне вода ушла из жилых домов и приусадебных участков. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Проводится ремонт 53 поврежденных мостов (19 автомобильных и 34 пешеходных). Продолжаются аварийно-восстановительные работы и оценка ущерба, а также ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, уточнили в министерстве.

В конце марта в Чечне была объявлена чрезвычайная ситуация: оказались размыты десятки мостов и дорог, оползнями разрушены дома в высокогорных селах, повреждены газопроводы и трансформаторы. Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил на слушаниях в Совфеде, что дождевые паводки подобной силы, когда за сутки выпадает до 120 мм осадков, происходят на Кавказе каждые десять лет. Сильные дожди также вызвали подтопления и оползни в Дагестане, там погибли шесть человек. Возбуждено уголовное дело о халатности.

