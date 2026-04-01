В Дагестане и Чечне продолжают ликвидировать последствия ливней

По состоянию на вторник, 31 марта, более 800 домов в Дагестане и более 250 домов в Чечне оставались подтопленными из-за непогоды и сильных осадков, сообщили в МЧС РФ. В Дагестане с 28 марта обильные дожди вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, в частности, на пике непогоды без света оставались более 500 тыс. жителей республики. В министерстве энергетики и тарифов Дагестана во вторник рассказали, что в высокогорных районах республики к восстановлению электроснабжения были привлечены спасатели-альпинисты. Речь, в частности, о Кулинском и Лакском районах, где линии электропередачи проходили через каньон глубиной до 140 м. В республиканском минэнерго отчитались о завершении работ на 12 из 17 аварийных объектов, в результате чего было восстановлено газоснабжение 90% потребителей региона. В министерстве труда и соцзащиты Дагестана 31 марта сообщили, что пострадавшим полагается единовременная матпомощь в 15 тыс. руб. и выплаты за утрату имущества — до 156 тыс. руб. на человека. В случае причинения вреда здоровью выплаты составят 627 тыс., а при гибели — 1,5 млн руб., добавили в ведомстве. В минтрансе Дагестана предупредили, что на местных реках вновь прогнозируются паводки, а в горах возможен сход селевых потоков.

Отметим, что накануне фронт борьбы с непогодой переместился в Чечню, где была объявлена чрезвычайная ситуация, оказались размыты десятки мостов и дорог, оползнями разрушены дома в высокогорных селах. В МЧС РФ сообщали, что по состоянию на утро 31 марта в Чечне было повреждено 12 автомобильных и 5 пешеходных мостов и было восстановлено 36 поврежденных газопроводов и трансформаторов. Глава Росгидромета Игорь Шумаков заявил на слушаниях в Совфеде, что дождевые паводки подобной силы, когда за сутки выпадает до 120 мм осадков, происходят на Кавказе каждые десять лет.

Иван Тяжлов