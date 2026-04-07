Потоп идет по плану

7 апреля президент России Владимир Путин провел совещание в связи со сложной ситуацией, связанной с ливнями и паводками в Дагестане. Предложено перевести чрезвычайную ситуацию с регионального на федеральный уровень. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников не может понять одного: а зачем?

Владимир Путин на совещании из Ново-Огарево согласился перевести региональную чрезвычайную ситуацию в федеральную

— Отмечу, что только за один день, 30 марта, в Дагестане выпало сразу три месячные нормы осадков,— заметил Владимир Путин.— С начала метеонаблюдений, а это 1882 год, подобных показателей в регионе вообще не было никогда, не фиксировалось! Из-за аномальной погоды 5 апреля в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. К сожалению, пострадавшие есть и погибшие есть.

Наводнения в Дагестане и правда такие, каких давно не было.

Дагестану помогают. Но, видимо, решено, что недостаточно, тем более что в таких случаях всегда указывают на особое отношение Владимира Путина к Дагестану, который поддержал президента России в войне против чеченских боевиков в 1999 году.

Министр по делам ЧС и ГО Александр Куренков рассказал некоторые профессиональные подробности:

— В отличие от типичных сценариев, когда циклоны формируются над Черным морем и проходят через Кавказский горный хребет, в данном случае циклон сформировался над акваторией Каспийского моря, где набрал значительный запас влаги. Основной удар стихии пришелся по Республике Дагестан и Чеченской Республике. Развитие ситуации носило стремительный характер и привело к резкому подъему уровня воды в реках и, как следствие, быстрому затоплению населенных пунктов и повреждению объектов инфраструктуры.

Фраза «Развитие ситуации носило стремительный характер» является, видимо, неизбежной в таких случаях.

— В период с 4 по 5 апреля регион был подвержен повторному воздействию циклона,— продолжал Александр Куренков.— Обстановка усугубилась прорывом дамбы Геджухского водохранилища, что привело к подтоплению частных жилых домов в населенном пункте Мамедкала, а также к ограничению движения на автомобильной дороге федерального значения «Кавказ». Подразделениями МЧС России спасено более 200 человек. К сожалению, шесть человек погибли.

Можно только представить, насколько стремительным было развитие ситуации, если при наводнении погибли шесть человек.

Глава республики Сергей Меликов «в первую очередь» поблагодарил «вас, Владимир Владимирович, все структуры правительства России, которые оказывают нам всестороннюю поддержку». Это было, таким образом, главное и первоочередное.

— Всего в зону ЧС с учетом 11 муниципальных образований попало до полутора миллионов жителей республики,— сообщил Сергей Меликов.

Это жестокая цифра, к тому же ситуация ведь еще и в том, что если бы такое случилось, не дай Бог, в Подмосковье, ликвидация последствий происходила бы в онлайн-режиме и пострадавшие только успевали бы принимать работу, а в Дагестане, вдали от чужих и каких бы то ни было глаз, ликвидация последствий может затянуться навсегда.

— К сожалению,— добавил Сергей Меликов,— в значительной степени на негативные последствия оказали влияние такие многочисленные факты, как исторически застроенные природоохранные зоны. На незаконно выделенных земельных участках в нарушение всех градостроительных регламентов строились многоквартирные дома и индивидуальные жилищные строения. Такая застройка повлияла на сужение русла рек, дренажных каналов, что во многом явилось причиной низкой пропускной способности больших объемов ливневой воды.

Странно, что об этом говорил именно глава республики. Власть давала или не давала разрешение на такую застройку. И в том, и в другом случае строили ведь все равно, то есть отвечает за это именно власть.

— Уважаемый Владимир Владимирович, сегодня Дагестан — это пример того, как беда стирает границы,— заявил Сергей Меликов.— В республике развернуто 43 пункта сбора гуманитарной помощи, работают благотворительные фонды. К реагированию привлечены более 1300 человек и большое количество волонтерских групп, которые прибыли к нам даже с территории Луганской народной республики.

Где чрезвычайная ситуация — увы, норма жизни.

Главное, не предвидится ничего хорошего:

— К сожалению,— продолжал Сергей Меликов,— мы сегодня получаем неблагоприятный прогноз на предстоящие дни.

Джамбулат Салавов, глава Махачкалы, говорил, что полностью восстановлена подача воды и газа, да и вообще обстановка под контролем.

Если так, то зачем переводить ситуацию из региональной чрезвычайной в федеральную чрезвычайную, как только что предложили Александр Куренков и Сергей Меликов?

Проблема, причем и в мирное время,— с электроснабжением. Об этом по просьбе Владимира Путина рассказывал глава города. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заверил президента, что тоже ни в чем остро не нуждается:

— Оказывается материальная помощь. Необходимостей каких-либо не имеется. Владимир Владимирович, вся помощь, все достаточно, все оказывается...

Багаутдин Мамаев, врио главы Хасавюртовского района, выступил в том же стиле, что и коллеги:

— Сил и средств на сегодняшний момент достаточно, гуманитарный запас воды и продовольствия имеется, техника задействована, доклад завершен.

Министр строительства Ирек Файзуллин, министр здравоохранения Михаил Мурашко... Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, «что на подтопленных территориях нет ни одного скотомогильника, который всегда доставляет нам много рисков, нет складов ГСМ, нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок. И это позволяет нам создать более оптимистичный прогноз на период обработки после того, как будут освобождены эти территории от воды».

Министр транспорта Андрей Никитин доложил, что «у нас 14 участков муниципальных дорог пока закрыты. Начинали мы со 108 участков, работа продолжается. Я думаю, в ближайшее время мы совместно с регионом постараемся с дорогами разобраться до конца. В части железнодорожной инфраструктуры: произошло опрокидывание опор и обрушение пролетных строений двух железнодорожных мостов». До 15 апреля обещают исправить. И исправят.

Не было на этом совещании человека, который продемонстрировал тревогу за свой участок работы.

То есть даже странно, что Владимир Путин говорил теперь о том, что «нам необходимо создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан. В ее состав должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона, а также один из заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе. Я просил сегодня присутствовать на нашем совещании Рамазанова Магомеда Исрафиловича... Вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине (не так уж он мала, хотя, конечно, все мало по сравнению с Дальним Востоком.— А. К.). И ваше знание обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы.

И так все хорошо, так слаженно было на этом совещании, что стало просто интересно: а как там на самом-то деле?

Андрей Колесников