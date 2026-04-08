Компания Ирины Чемезовой проиграла суд свердловскому департаменту туризма

Арбитражный суд Свердловской области полностью отказал в иске компании бывшей супруги экс-замгубернатора Олега Чемезова Ирины Чемезовой «Новый мир» к региональному департаменту туризма. Компания требовала признать исполненным соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета. Решение было вынесено 3 апреля.

Истец пытался добиться признания выполнения условий договоров от 28 июня 2023 года и 18 июля 2024 года, касающихся предоставления субсидий из регионального бюджета (в части обеспечения достижения получателем субсидии значений результатов предоставления субсидии в рамках соглашения).

Ранее компания уже пыталась оспорить акт проверки департамента, но производство по делу было прекращено.

Ирина Чемезова владеет ООО «Новый мир» с марта 2023 года, следует из данных системы «Спарк», хотя само общество зарегистрировано в 2007 году и успело сменить нескольких владельцев. Компания занималась обустройством пляжа Tava на озере Таватуй, который открылся в 2025 году. Руководителем компании до февраля 2024 года была Ксения Тарасова, затем эту должность заняла сама Ирина Чемезова.

Сама Ирина Чемезова находится под домашним арестом. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц и по предварительному сговору). Дело связано со строительством пляжа Tava на озере Таватуй и возможным нецелевым использованием грантов.

