Путин поручил замполпреда в ДФО Магомеду Рамазанову вернуться в Дагестан из-за паводков

Президент РФ Владимир Путин поручил заместителю полномочного представителя главы государства в Дальневосточном федерально округе (ДФО) Магомеду Рамазанову поработать в аналогичной должности в Дагестане. Об этом стало известно по итогам свещания по ликвидации последствий паводка в республике.

«Ваши знания обстановки, понимания того, что происходит и возможности прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы»,— отметил Владимир Путин.

Также президент РФ поручил создать специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане. Ее возглавит глава МЧС России Александр Куренков.

