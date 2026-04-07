Более 2 тыс. волонтеров ликвидируют последствия наводнений в Дагестане

Более 2 тыс. волонтеров помогают устранять последствия наводнений в Дагестане, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, в регионе развернуто 43 пункта сбора гуманитарной помощи.

«Сегодня Дагестан — это пример того, как беда стирает границы»,— сказал господин Меликов на совещании с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Наводнения в Дагестане произошли из-за сильных дождей, которые начались в конце марта. По словам главы региона Сергея Меликова, более 6 тыс. частных домов затопило. Погибли шесть человек. Пострадали 15,5 тыс. жителей. 7 апреля в Дагестане ввели режим ЧС регионального характера.

