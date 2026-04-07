Генпрокуратура потребовала уволить вице-губернатора Кубани Коробку

Генпрокуратура заявила ходатайство об увольнении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Причиной снятия с должности стала утрата доверия к чиновнику. Ведомство также потребовало отправить в отставку трех депутатов Совета Динского района, пишет ТАСС.

Сегодня господина Коробку арестовали по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, чиновник предложил застройщику оформить землю промышленной зоны в Динском районе под жилую застройку. Взамен девелопер перечислил 15 млн руб. на счет подконтрольной вице-губернатору фирмы. При этом господин Коробка не выполнил свои обязательства. В поместье вице-губернатора провели обыски, у него изъяли $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными.

Помимо уголовного преследования, суд рассматривает антикоррупционный иск к Андрею Коробке. Генпрокуратура требует обратить в доход государства недвижимость и компании, связанные с Андреем Коробкой и аффилированными лицами. Стоимость активов превысила 10 млрд руб.

Никита Черненко