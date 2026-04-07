Вице-губернатора Кубани Коробку отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

Ленинский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца (до 6 июня) вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробку. Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Коробка

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

По данным следствия, в ноябре 2025 года чиновник предложил застройщику за деньги оформить землю промышленной зоны в Динском районе под жилую застройку. После этого в январе 2026 года застройщик перевел 15 млн руб. на счет подконтрольной господину Коробке организации — «Первореченский спортивный клуб». При этом замгубернатора не выполнил свои обязательства.

Следствие настаивало на аресте, полагая, что чиновник может использовать свое положение и оказать давление на свидетелей или других потенциальных фигурантов дела. Следователи также опасались, что господин Коробка может уничтожить улики.

О возбуждении уголовного дела против Андрея Коробки стало известно сегодня. В его поместье провели обыски и изъяли около $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными. В суде рассматривается иск об обращении в доход государства активов вице-губернатора более чем на 10 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Агрокоррупция».

Никита Черненко