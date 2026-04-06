Агрокоррупция

“Ъ” стали известны подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры к заместителю губернатора Краснодарского края по вопросам агропромышленного комплекса Андрею Коробке, его родственникам и доверенным лицам. Надзор требует изъять у них активы стоимостью более 10 млрд руб. По данным прокуроров, господин Коробка способствовал обогащению аффилированных с ним фермерских хозяйств и незаконно переводил сельхозугодия под застройку жильем. При этом противоправная деятельность господина Коробки могла осуществляться под покровительством вышестоящих должностных лиц.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Андрей Коробка

Ленинский райсуд Краснодара принял к производству исковое заявление Генпрокуратуры к вице-губернатору края Андрею Коробке, его семье и доверенным лицам об обращении в доход РФ имущества, полученного с нарушением антикоррупционных норм.

Объединенная пресс-служба судов региона сообщила, что проверка выявила неправомерную совместную деятельность чиновника с предпринимателями Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые ранее были депутатами законодательного собрания Краснодарского края. За счет покровительства чиновника Коробки господа Фурса и Сидюков существенно увеличили капитализацию своего бизнеса в сфере девелопмента и сельскохозяйственного производства, пояснили “Ъ” в суде.

По данным “Ъ”, в результате коррупционной деятельности Андрей Коробка сформировал активы кадастровой стоимостью более 10 млрд. руб.

Среди них — 135 земельных участков (1,8 тыс. га), 100 зданий (129 тыс. кв. м), 12 помещений (2,2 тыс. кв. м), 2 сооружения (556 кв. м) и 12 компаний с капитализацией около 6,5 млрд руб., а также права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель. Рыночная стоимость активов может достигнуть 100 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, в материалах прокурорской проверки есть более подробные данные о противоправной деятельности вице-губернатора Андрея Коробки.

Надзор полагает, что чиновник за счет использования государственной и муниципальной собственности обеспечивал высокие доходы предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), которые находятся под его контролем.

Благодаря господину Коробке эти участники рынка регулярно получали субсидии из регионального бюджета. Только в период с 2021 по 2025 год объем господдержки составил 80 млн руб. Чиновник избавлял аффилированные с ним фирмы и КФХ от контрольно-надзорных мероприятий и обеспечивал их другими административными преференциями.

В частности, Андрей Коробка организовал предоставление без торгов в долгосрочную аренду не менее 5,8 тыс. га региональных и муниципальных земель компаниям «Кубаньагротех», «Зевс» и агрофирме «Кубань», а также крестьянско-фермерским хозяйствам Ильченко, Фискевич, Чепикова и других.

«Тем самым Андрей Коробка лишил добросовестных аграриев доступа к земле, а региональный бюджет — рыночной стоимости аренды, которая могла быть направлена на удовлетворение социальных нужд»,— указано в материалах прокурорской проверки.

По данным надзора, Андрей Коробка обеспечил связанным с ним компаниям возможность безвозмездно использовать земли ГУП КК «Кубанские продукты» и ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», подведомственных краевому минсельхозу. При этом расходы на содержание земельного фонда площадью порядка 15 тыс. га несут сами государственные учреждения.

В 2025 году ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» без проведения конкурентных процедур заключило с ООО «СК Камелот», аффилированным с Андреем Коробкой, государственный контракт на строительство общежития для спортсменов.

Размер финансирования, выделенного на эти цели из краевого бюджета, составил более 2 млрд руб. Еще несколько эпизодов противоправной деятельности чиновника связаны с выводом земель из сельскохозяйственного оборота с передачей девелоперам под коммерческую застройку.

Всего по его решениям с 2015 по 2025 год регион лишился свыше 10 тыс. га плодородных земель стоимостью не менее 10 млрд руб. В частности, участки переданы застройщику Сиябанду Намоеву, связанному с господином Коробкой, в настоящее время разрабатывается проектная документация на возведение жилых комплексов, гостиниц и коттеджных поселков, говорится в иске.

Часть присвоенных земель общей площадью 130 га, расположенных в Динском районе Краснодарского края, Андрей Коробка использовал для возведения личного загородного поместья стоимостью свыше 1 млрд руб. На территории расположены два коттеджа, банный комплекс, парковая зона, теннисные корты, бассейны, вертолетная площадка и домовая церковь, а также причал и часть берега реки Кочеты протяженностью 1,5 км. Недвижимость зарегистрирована на подставное лицо.

Андрей Коробка — единственный из вице-губернаторов, который бессменно занимает свою должность с 2015 года, с момента назначения Вениамина Кондратьева на пост главы края.

Господин Коробка — земляк губернатора, оба являются выходцами из Динского района Кубани, где постоянно проживает семья господина Кондратьева. Местные жители утверждают, что поместье на берегу реки Кочеты использовал и губернатор. В целом, полагают правоохранители, противоправная деятельность ответчика была бы невозможна без высокопоставленных покровителей. Их имена пока не называют.

В Краснодарском крае в последнее время идет масштабная антикоррупционная компания, в ходе которой, по данным “Ъ”, могут быть выявлены и другие коррупционные нарушения, совершенные высокопоставленными должностными лицами.

Анна Перова, Краснодар