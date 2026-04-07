Из поместья вице-губернатора Кубани Коробки изъяли валюту на миллионы

Правоохранительные органы провели обыск в поместье вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. У него изъяли около $4 млн, €7 млн и 31 млн руб. наличными. Часть имущества могли успеть вывезти, сообщил представитель Генпрокуратуры на судебном заседании по иску против вице-губернатора, передает корреспондент «Ъ».

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что за некоторое время до этого какое-то имущество, которое пока что нам неизвестно, вывозилось "Газелями" из этого домовладения»,— заявил прокурор. По его мнению, это подтверждает доводы ведомства о сверхдоходах господина Коробки.

Сегодня в суде проходит слушание по антикоррупционному иску против Андрея Коробки. Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество вице-губернатора и аффилированных лиц более чем на 10 млрд руб. По данным надзора, чиновник владеет 135 земельными участками, 100 зданиями, 12 помещениями и двумя сооружениями.

Ведомство считает, что замглавы Кубани поощрял рост аффилированных с ним фермерских хозяйств, а также незаконно отдавал сельхозугодья под жилую застройку. Против господина Коробки возбудили уголовное дело.

Никита Черненко