На Дону руководителя подразделения СКЖД приговорили к условному сроку за хищение

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на основании материалов УФСБ России по Ростовской приговорил руководителя структурного подразделения СКЖД Андрея Касимова к трем годам лишения свободы условно за хищение бюджетных средств для первого этапа реконструкции Крымского узла Северо-Кавказской железной дороги. Он признан виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

Оперативниками установлена причастность начальника Северо-Кавказской дирекции по капитальному строительству – структурного Андрея Касимова к хищению бюджетных средств и на иных объектах строительства в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» на полигоне СКЖД.

Кроме основного наказания, господин Касимов лишен права заниматься деятельностью в сфере строительства и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта на два года. Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн