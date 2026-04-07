Бывшему замдиректора Росгвардии Милейко ужесточили приговор на полтора года

2-й Западный окружной военный суд продлил срок лишения свободы бывшему замдиректора Росгвардии Сергею Милейко. Вместо семи лет колонии ему назначили 8,5 года лишения свободы. Милейко взяли под стражу в зале суда, сообщил ТАСС.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Суд также увеличил срок второму фигуранту дела — бывшему руководителю ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову. Вместо 6,5 года он будет отбывать восемь лет в колонии общего режима. В остальной части приговор остался без изменений.

На продлении срока лишения свободы настаивала прокуратура. По мнению гособвинения, первоначальный приговор оказался слишком мягким. В частности, после оглашения решения судьи Милейко освободили из-под стражи, так как он уже отбыл свой срок.

Приговор по делу Сергея Милейко и Игоря Шальнова вынесли 20 января. Подсудимых признали виновными в мошенничестве за завышение цен на обмундирование для росгвардейцев. Ущерб по делу оценили в 251,8 млн руб. Оба фигуранта не признали вину.

Никита Черненко