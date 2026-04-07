Прокуратура потребовала ужесточить приговор бывшему замдиректора Росгвардии

Прокурор направил во 2-й Западный окружной суд апелляцию на приговор бывшему заместителю директора Росгвардии Сергею Милейко и экс-главе ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову. В январе их приговорили к 7 и 6,5 года колонии за мошенничество. Гособвинение же просило приговорить фигурантов к 8,5 и 8 годам колонии и сочло приговор слишком мягким, рассказал ТАСС один из участников процесса.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд 20 января. Милейко лишили звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафовали на 300 тыс. руб. Шальнову, помимо лишения свободы, назначили штраф 500 тыс. руб. Также военный суд частично удовлетворил иск Росгвардии о возмещении ущерба на 251,8 млн руб. При этом экс-замглавы Росгвардии освободили в здании суда, так как он уже отбыл назначенный срок.

Дело было связано с хищениями при поставках обмундирования для росгвардейцев. Как установил суд, злоумышленники вступили в сговор с десятью швейными предприятиями-конкурентами. После этого «Спецшвейснаб» поставил в 2017-2019 годах обмундирование по завышенным ценам и непригодное для использования.

Изначально следствие считало, что речь идет о завышении цен по 22 госконтрактам, и оценивало ущерб в 395,7 млн руб. Однако во время прений прокурор отказался от обвинений по 11 эпизодам, после чего сумма ущерба снизилась до 256 млн руб. Подсудимые не признали вину. Адвокаты утверждали, что дело строилось на одной лишь явке с повинной генерал-лейтенанта, от которой он позже отказался.

Никита Черненко