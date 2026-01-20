Бывшему замглавы Росгвардии дали семь лет за махинации с обмундированием

Московский военный гарнизонный суд признал виновным в особо крупном мошенничестве бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко. Его приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу 880 тыс. руб. Второму фигуранту дела — экс-главе ООО «Спецшвейснаб» Игорю Шальнову — инстанция назначила 6,5 года общего режима и штраф 500 тыс. руб., сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко (справа)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Экс-замглавы Росгвардии Сергей Милейко (справа)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Дело связано с махинациями при поставках обмундирования для сотрудников Росгвардии. По версии следствия, злоумышленники вступили в сговор с десятью швейными предприятиями-конкурентами. После этого «Спецшвейснаб» стало поставлять ведомству обмундирование по завышенным ценам и низкого качества.

Изначально следствие считало, что фигуранты завысили цены по 22 госконтрактам, ущерб оценивался в 395,7 млн руб. Во время прений прокурор отказался от обвинения по 11 эпизодам, и сумма предполагаемого ущерба уменьшилась до 256 млн руб.

Гособвинение просило приговорить Сергея Милейко и Игоря Шальнова к 8,5 и 8 годам колонии. Господин Милейко не признал вину, его защита сочла сговор поставщиков недоказанным. По мнению адвокатов, дело строилось исключительно на явке с повинной экс-замглавы Росгвардии, от которой он позже отказался.

Никита Черненко