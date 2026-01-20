Обвинительно-освободительный приговор

Бывший замдиректора Росгвардии по тылу Сергей Милейко вышел на свободу, несмотря на то что военный суд назначил ему с учетом уже имеющегося приговора семь лет колонии: это наказание экс-генерал уже отбыл. На этот раз бывший тыловик, ранее осужденный за мошенничество, был признан виновным в махинациях при исполнении контракта на поставку его ведомству обмундирования и другого имущества. По версии следствия, господин Милейко утвердил заведомо завышенные расценки на продукцию. Поставщик Игорь Шальнов получил шесть с половиной лет колонии. Вину в суде оба не признали, наставая на ошибках в экспертных оценках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Милейко (справа) и Игорь Шальнов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Сергей Милейко (справа) и Игорь Шальнов

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Обвинительный приговор председательствующий на процессе заместитель главы Московского гарнизонного военного суда Николай Курушин огласил 20 января по итогам полутора лет слушания дела. Сергей Милейко и Игорь Шальнов были признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорены к семи и шести с половиной годам колонии общего режима соответственно.

В прениях, как сообщал “Ъ”, гособвинение требовало для бывшего главного тыловика Росгвардии восемь с половиной лет заключения путем частичного сложения с прежним приговором, по которому Сергей Милейко ранее был лишен звания генерал-лейтенанта и получил пять лет и десять месяцев лишения свободы также за мошенничество — со служебным помещением, в котором его жена устроила салон красоты. Однако суд назначил срок на полтора года меньше, а Сергей Милейко его уже отбыл: его задержали в декабре 2020 года, и с тех пор, за исключением нескольких месяцев, проведенных в колонии, он находится в СИЗО, где день содержания приравнивается к полутора дням в ИК. В результате суд постановил освободить осужденного.

При этом в силе осталось дополнительное наказание в виде лишения воинского звания, штрафа в размере 880 тыс. руб. и трехлетнего запрета занимать должности, «связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций» на госслужбе и в органах местного самоуправления. Также бывшему генералу предстоит возместить солидарно с Игорем Шальновым более 251 млн руб. ущерба по иску Росгвардии, который суд удовлетворил.

Будет ли обжаловать приговор Сергей Милейко, пока неизвестно. Защита господина Шальнова, по данным “Ъ”, также пока не приняла решения, дожидаясь выдачи на руки мотивировочной части приговора.

Не исключено, что бизнесмен попытается обойтись без обжалования и в скором времени выйти на свободу условно-досрочно, тем более что апелляционная инстанция может наказание не смягчить, а ужесточить, если того потребует прокуратура.

Расследование махинаций с поставками ООО «Спецшвейснаб» господина Шальнова обмундирования для Росгвардии началось в 2019 году. Эта компания была утверждена правительством единственным поставщиком Росгвардии и исполнила только за два года 148 госконтрактов на 3,4 млрд руб. Следствие считало, что, вступив в сговор с Сергеем Милейко и десятью ведущими швейными предприятиями-конкурентами, предприниматель по двум десятками контрактов в 2017–2019 годах поставил Росгвардии обмундирование по завышенным ценам, к тому же по качеству оно оказалось непригодным для использования. Впрочем, впоследствии арбитражи качество формы посчитали соответствующим требованиям.

В самом начале процесса господин Шальнов, четыре года находившийся под подпиской о невыезде, был неожиданно арестован в Челябинске по обвинению в даче взятки в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он перечислил на карту Татьяне Николаевой, заместителю начальника расположенного в облцентре исправительного центра трудовой адаптации, 330 тыс. руб. за «общее покровительство» при заключении договоров на пошив формы. Изначально бизнесмен говорил, что лишь помогал старой знакомой, но потом пошел на сделку со следствием. На время процесса в Москве это дело приостановили.

Что касается Сергея Милейко, когда его вернули в Москву из колонии в связи со вторым уголовным делом, он написал явку с повинной, сознавшись в участии в мошенничестве с завышением цен.

Однако позже на процессе экс-генерал от своих показаний отказался, заявив, что они были сделаны под давлением: якобы ему угрожали обвинением в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в виде 10 млн руб. и кофемашины от того же Игоря Шальнова. О коррупционном преступлении следствию сообщил предприниматель, которого от уголовного преследования за дачу взятки (ст. 291 УК РФ) освободили как лицо, добровольно заявившее о преступлении.

В этой истории был замешан непосредственный подчиненный господина Милейко — заместитель начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковник Николай Копытов, через которого передавались деньги за покровительство при исполнении госконтрактов на поставку вещевого довольствия. Офицера обвинили в получении взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), но потом суд изменил статью на мошенничество, придя к выводу, что фигурант не имел полномочий и возможности влиять на заключение договоров, а «свое служебное положение лишь использовал для обмана» господина Шальнова.

Сам Игорь Шальнов свою причастность к завышению цен при исполнении госконтрактов категорически отрицал. Его защита настаивала, что все дело строится исключительно на явке с повинной Сергея Милейко, которую тот подписал, чтобы избежать обвинений во взяточничестве, а также заключении экспертизы. Последнюю адвокаты считают не выдерживающей никакой критики и даже ложной, хотя она обошлась бюджету в 5 млн руб. В частности, считает защита, при проведении экспертизы были смешаны способы определения затрат и определения цены на пошив обмундирования, например были случаи, когда повседневную форму росгвардейцев уравнивали в цене с парадными кителями с золотыми погонами офицеров ФСБ и СКР. Интересно, что уже в ходе процесса прокурор отказался от обвинений по 11 из 22 ставившихся в вину контрактов, а суд снял претензии еще по двум договорам.

Сергей Сергеев