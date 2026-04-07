В отношении вице-губернатора Кубани Коробки возбудили уголовное дело
СКР возбудил уголовное дело против вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Генпрокуратуры на заседании по антикоррупционному иску против чиновника. По какой статье обвиняют господина Коробку, не уточняется.
Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка
Об иске Генпрокуратуры к вице-губернатору «Ъ» стало известно 6 апреля. Надзор требует обратить в доход государства 135 земельных участков, 112 зданий и помещений, два сооружения и 12 компаний с капитализацией около 6,5 млрд руб. Общая стоимость активов превысила 10 млрд руб.
Как выяснило ведомство, господин Коробка незаконно переводил сельскохозяйственные угодья под жилую застройку. Кроме того, он способствовал росту аффилированных с ним фермерских хозяйств. Прокуратура считает, что Андрей Коробка мог действовать под покровительством вышестоящих лиц.
