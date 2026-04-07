МЧС прокомментировало информацию об опасности для скота в Каменском районе

В Ростовской области прокомментировали информацию, распространяемую в СМИ, о биологической опасности для скота в Каменском районе. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, данные не являются оперативными.

«Данная информация не оперативная, а базовая и размещается в ежедневном прогнозе возможных ЧС с января 2026 на основании постановления администрации Каменского района от 30.01.2026 в связи со вспышкой АЧС», — следует из сообщения.

Согласно постановлению администрации муниципалитета, режим ЧС действует с 9:00 30 января 2026 года из-за вспышки африканской чумы свиней и до особого распоряжения. Режим объявлен на территории площадки № 1 Репродуктор ООО «Русская свинина», расположенной по адресу: участок № 7 АК «Рассвет», хутор Самбуров Груциновского сельского поселения Каменского района. Постановление действует для органов управления и сил районного звена областной подсистемы единой государственной системы.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Управление ветеринарии Ростовской области опровергло информацию о вероятной вспышке в регионе особо опасных инфекции среди сельскохозяйственных животных.

Константин Соловьев