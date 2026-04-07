Что известно о нападении школьника на учительницу в Прикамье

Утром 7 апреля подросток напал с ножом на учительницу у входа в школу в городе Добрянка в Пермском крае. Педагога госпитализировали, позднее она скончалась. Следственный комитет России возбудил уголовные дела об убийстве и халатности. Школьник задержан. Что известно о нападении — в подборке «Ъ».

Следователи на месте убийства учительницы у школы в Добрянке

Фото: Следственный комитет Прикамья Следователи на месте убийства учительницы у школы в Добрянке

Что произошло

В 7:23 мск губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в Telegram, что сегодня утром у входа в школу №5 в Добрянке 17-летний подросток нанес ножевые ранения учительнице. Педагога госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Из Перми выехала бригада санитарной авиации с мультипрофильной бригадой врачей. Нападавший был задержан полицией.

В 8:50 мск господин Махонин заявил, что учительница скончалась.

Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело о покушении на убийство, которое позднее переквалифицировал в убийство. Подозреваемым в ведомстве назвали 17-летнего учащегося школы, рядом с которой произошло нападение. СКР также возбудил уголовное дело о халатности.

Краевая прокуратура объявила о начале проверки по факту нападения. В ведомстве уточнили, что планируют оценить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Мэр Добрянки также сообщил, что школа №5 работает штатно, ученикам ничего не угрожает. Учебный процесс не был приостановлен. Позднее господин Антонов объявил, что вторую смену школы переведут на дистанционное обучение, а первая продолжит учиться до 4 урока.

К школе Добрянска начали приносить цветы, сообщил корреспондент ИС «Вести».

Что известно о погибшей и нападавшем

ГУ МВД по Пермскому краю заявило, что пострадавшая учительница была классным руководителем нападавшего. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что она преподавала русский язык и литературу. Глава Добрянского округа Дмитрий Антонов заявил, что погибшая была завучем школы №5.

Погибшая учительница имела стаж работы педагогом 29 лет, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на открытые данные. В краевом министерстве образования учительницу назвали «настоящим профессионалом своего дела, которая вкладывала в работу всю душу». Как заявили в ведомстве, погибшая была победителем муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года — 2018».

По словам мэра Добрянки, задержанный школьник, по предварительной информации, состоит на учете в полиции, а также неоднократно оставался на повторное обучение. В краевой прокуратуре заявили «РИА Новости», что семья подозреваемого не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Учащиеся добрянской школы сказали корреспонденту ИС «Вести», что нападавший не имел репутацию хулигана, а был, «скорее, немного не в себе».

Подросток, напавший на учительницу, воспитывался «в обычной семье», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Реакция властей

Родным и близким погибшей учительницы будет оказана вся необходимая помощь, сообщил господин Антонов.

В школу №5 для оказания помощи приехали психологи. К месту происшествия приехал глава администрации Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов.

Меры безопасности усилили во всех образовательных учреждениях Пермского края после нападения, сообщили в минобразования региона.

