В Пермском крае подросток напал с ножом на учителя

В пермской Добрянке подросток нанес ножевые ранения учителю на улице у входа в школу. Педагог госпитализирована, нападавший задержан, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Место убийства учительницы в городе Добрянка

Состояние учителя оценивается как крайне тяжелое, «врачи борются за ее жизнь», рассказал губернатор. Мотивы подростка неизвестны, на месте работают правоохранительные органы. «Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей»,— добавил господин Махонин.