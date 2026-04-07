СКР возбудил дело после нападения школьника на учительницу в Пермском крае

После нападения на учительницу с ножом в Добрянке Пермского края возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщил региональный СКР. Уже после публикации ведомственного пресс-релиза стало известно, что педагог умерла в больнице.

ЧП случилось сегодня утром в городе Добрянке. Школьник напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. С нападавшим сейчас «проводятся следственные действия», он доставлен в следственный отдел, уточнили в СКР.

Потерпевшая — 1970 года рождения. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, рассказывал губернатор края Дмитрий Махонин. Несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось. По данным СМИ, у подростка были проблемы с учебой, и учительница не хотела допускать его к экзаменам. Губернатор сообщил, что нападавший состоял на учете в полиции.