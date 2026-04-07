Школьников в пермской Добрянке переведут на дистант после нападения на педагога

После нападения школьника на учительницу в пермской Добрянке учеников второй смены школы отправят на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Добрянского округа Дмитрий Антонов.

«Первая смена школы продолжает учиться до четвертого урока. Вторая смена уйдет на дистанционное обучение»,— рассказал глава округа в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

Сегодня утром школьник напал на свою классную руководительницу у входа в учебное заведение. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, женщина умерла в больнице. По данным СМИ, у подростка были проблемы с учебой, и учительница не хотела допускать его к экзаменам. Молодой человек состоял на учете в полиции.