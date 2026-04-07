Пострадавшую при ударе БПЛА во Владимирской области девочку передали родственникам

Девочка, выжившая при ударе БПЛА по жилому дому во Владимирской области, находится у родственников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. Подробности о состоянии ребенка он не привел.

При ночной атаке погибли двое взрослых и их сын 2014 года рождения. Над территорией региона были сбиты три беспилотника. По данным Минобороны России, в общей сложности за ночь силы ПВО уничтожили 45 БПЛА над восемью российскими регионами.