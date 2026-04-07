Во Владимирской области при попадании БПЛА в дом погибли ребенок и двое взрослых

В Александровском районе Владимирской области дрон попал в двухквартирный жилой дом. В результате погибли двое взрослых и семилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Авдеев.

После атаки на месте начался пожар, его уже потушили сотрудники МЧС. «Пятилетней дочке удалось спастись, девочка с ожогами в больнице... Соседи живы»,— уточнил господин Авдеев.

По данным Минобороны РФ, над территорией Владимирской области уничтожили три беспилотника. В общей сложности за ночь силы ПВО сбили 45 БПЛА над восемью российскими регионами.