Силы ПВО за ночь сбили над Россией 45 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 45 беспилотников самолетного типа над восемью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 19 БПЛА сбили над Ленинградской областью, 11 — над Воронежской областью, семь — над Белгородской областью, три — над Владимирской областью, по одному — над Брянской, Волгоградской и Пензенской областями, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

Во Владимирской области при попадании БПЛА в дом погибли три человека — двое взрослых и семилетний ребенок, сообщил губернатор Александр Авдеев. В Воронежской области повреждены четыре частных дома: в двух разрушена мансарда, в одном — окна, еще в одном — стены. В Пензенской области обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.