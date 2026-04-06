ДМС как инструмент заботы о здоровье сотрудников: что показывают корпоративные обследования

В Клинике Екатерининской проанализировали, какие заболевания диагностируют чаще всего

Добровольное медицинское страхование ДМС — не просто элемент социального пакета, а важный инструмент системной заботы о здоровье сотрудников и устойчивости бизнеса. Комплексные превентивные обследования стали рутинной частью программ ДМС. Ранняя диагностика позволяет предвосхитить заболевания на начальной стадии. За последние 5 лет обслуживание застрахованных в рамках корпоративных договоров ДМС в Клинике Екатерининская вышло на новый уровень и является приоритетным направлением развития.

Согласно аналитике Клиники Екатерининской (данные региональной выборки), в рамках корпоративных чекапов по ДМС у сотрудников компаний наиболее часто диагностируют:

гипертоническую болезнь;

атеросклероз брахиоцефальных артерий;

неалкогольную жировую болезнь печени;

ожирение, связанное с избытком поступления энергии;

изменения щитовидной железы (включая фокальные изменения и носительство антител).

Более подробный срез по обследованиям показывает высокую распространенность различных патологий и факторов риска:

патологии органов зрения — 97%;

заболевания мочеполовой системы — 80%;

патологии эндокринной системы — 68%;

заболевания ЖКТ — 34%;

патологии опорно-двигательного аппарата — 31%.

Эти данные подтверждают ключевой тренд: в корпоративной медицине на первый план выходит работа с управляемыми рисками — липидным профилем, массой тела, уровнем давления и глюкозы.

«Ежегодные обследования в рамках ДМС становятся самой быстрорастущей частью корпоративной медицины. Наиболее востребованные кардиологические чекапы, программы скрининга сахарного диабета и эндокринологические обследования.

Именно кардиологический скрининг сегодня занимает первое место среди запросов со стороны работодателей, поскольку напрямую влияет на снижение рисков преждевременной потери трудоспособности»,— рассказывает Евгения Анатольевна Крипиневич, заместитель генерального директора по развитию Клиники Екатерининская.

Рынок ДМС демонстрирует устойчивый рост. При этом речь идет не только об увеличении страховых премий: наличие ДМС становится стандартом конкурентной борьбы за персонал.

Так, в Клинике Екатерининская у застрахованных пациентов есть возможность получить медицинские услуги в рамках корпоративных программ ДМС по амбулаторной помощи, стоматологии, стационарной помощи, ведению беременности и родовспоможению.

