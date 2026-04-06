Американец попросился на СВО

Уроженец Польши и гражданин США Роберт Гилман, отбывающий десятилетнее наказание в Воронеже за драки с сотрудниками правоохранительных органов, хочет принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. На очередном заседании по делу 31-летний американец, который служил в морской пехоте, заявил, что сможет быть хорошим стрелком. В ближайшее же время ему грозит ужесточение наказания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Центральном райсуде Воронежа за одно заседание было рассмотрено четвертое уголовное дело гражданина США Роберта Гилмана, обвиняемого в дезорганизации деятельности исправительного учреждения.

По версии регионального следственного управления СКР, в августе прошлого года американец Роберт Гилман, находившийся в СИЗО-1 на улице Желябова, напал на заместителя начальника отдела режима и надзора изолятора Артема Прохорова.

Когда конвой выводил господина Гилмана из его камеры в медицинский кабинет, он попытался ударить кулаками сотрудника УФСИН. Американца скрутили и вернули в камеру.

Господина Гилмана уже трижды судили в воронежском суде. Под стражей он находится с начала 2022 года. Тогда американец ударил полицейского после того, как его сняли с поезда за пьяный дебош. За нападение на представителя власти он получил три года и шесть месяцев колонии общего режима.

После этого господин Гилман несколько раз применил силу против работников СИЗО и сотрудника СКР, проводившего его допрос. В итоге за нарушение порядка наказание было ужесточено до восьми лет и одного месяца колонии строгого режима.

Из-за того, что Роберт Гилман продолжил нападать на сотрудников ФСИН, его наказание усилили до десяти лет. Сейчас в суде находится еще два уголовных дела о драках в изоляторе.

Сам господин Гилман объяснял, что нарушает порядок содержания под стражей, чтобы его не этапировали в отдаленную от Воронежа колонию, где он не может получать посылки от родственников. Почти все пострадавшие от действий американца не получили серьезных травм.

Перед заседанием 6 апреля Роберт Гилман на русском языке сказал журналистам, что находится в хорошем настроении и хорошо себя чувствует. «Я был в госпитале, мне делали различные проверки здоровья. Вроде бы у меня все в порядке, все хорошо»,— рассказал подсудимый. Он отметил, что в последний раз общался с представителями посольства США в РФ в ноябре прошлого года, когда СМИ сообщали, что он является возможным кандидатом на обмен.

Перед оглашением обвинительного заключения подсудимый Роберт Гилман сделал неожиданное заявление: «Я хотел бы предъявить мое желание участвовать в специальной военной операции в Украине в качестве стрелка».

«У меня есть награда — эксперт по стрельбе в морской пехоте США. У меня отец служил в России, его отец служил в России. Мой прадед был капитаном третьего ранга, дважды получил пулю в Сталинграде. Так что я считаю, что я полностью годен, и иду по их пути»,— добавил господин Гилман. Судья Лариса Морхова ему сказала, что обращение необходимо адресовать в военный комиссариат. В ответ обвиняемый Гилман пояснил, что заявить о нем в суде ему посоветовали сотрудники изолятора.

После оглашения обвинительного заключения и всех доказательств по делу Роберт Гилман отказался дать показания. Согласно материалам дела, ранее он объяснял своей поступок проблемами со здоровьем и тяжелой апатией. Обвиняемый Гилман говорил, что замахнулся на сотрудника УФСИН в качестве протеста, так как не хотел никуда выходить из своей камеры. В преступлении он признался и выразил раскаяние.

Сергей Толмачев, Воронеж