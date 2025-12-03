Американец дрался ради СИЗО

В Воронеже вынесен уже третий по счету приговор гражданину США Роберту Гилману. Как стало известно “Ъ”, он получил десять лет строгого режима за нападения на сотрудников пенитенциарных учреждений, в которых он отбывает срок за драки с представителями правопорядка. Сам подсудимый не отрицал вины, утверждая, что поднимал руку на работников ФСИН ради того, чтобы его оставили в воронежском СИЗО, где он может получать посылки от родственников.

Роберт Гилман

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Назначенные на 3 декабря прения по уголовному делу о дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК РФ) в отношении американца Роберта Гилмана впервые прошли не в здании Центрального райсуда, а в СИЗО-1. Причину проведения выездного заседания в суде не объяснили.

По данным “Ъ”, на предыдущие слушания 27 ноября Гилмана не доставили из-за того, что он снова ударил сотрудника местного УФСИН.

Уроженец Польши и гражданин США Роберт Гилман находится под стражей в Воронеже с января 2022 года. Тогда пьяного американца сняли со следующего через Воронеж поезда за дебош. Из-за того, что он ударил полицейского, его осудили за применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили три года шесть месяцев колонии общего режима. После этого Гилман трижды применил силу к сотрудникам исправительной колонии №2 и СИЗО-1 и один раз избил следователя регионального управления Следственного комитета России (ч. 4 ст. 296 УК РФ). В результате новый срок американца составил уже восемь лет и один месяц колонии строгого режима.

Рассматриваемое в данный момент уголовное дело возбудили из-за того, что американец ударил сотрудника СИЗО-1 и работника колонии в Россоши, в которую его этапировали в мае этого года. В августе суд приступил к рассмотрению дела, но половина заседаний была перенесена из-за недоставки подсудимого из СИЗО.

По данным источников “Ъ”, после состоявшихся в изоляторе прений Роберту Гилману был вынесен и приговор. Новый срок наказания с учетом ранее назначенных составил десять лет колонии строгого режима.

Роберт Гилман полностью признал вину и заявил, что очень раскаивается. Он извинился перед обоими потерпевшими и отметил, что часто беседует с сотрудником СИЗО-1, которого он ударил.

По словам американца, нарушать порядок отбывания наказания он стал после того, как его решили этапировать в колонию строгого режима в Россошанский район. Гилман хотел остаться в изоляторе в Воронеже, так как там, по его словам, лучше условия и хорошее отношение со стороны сотрудников, а также из-за того, что он получает посылки от родственников.

«Я просто к успеху шел. И я нахожу, что впредь буду к успеху идти»,— сказал американец. Он не объяснил, что его слова является отсылкой к известному интернет-мему середины 2000-х, но заверил суд, что никого не оскорблял и никого не хотел обидеть. «Я так далеко зашел. Здесь просто замкнутый круг. Так получилось»,— резюмировал Гилман.

Отметим, что и это наказание может быть не последним для американца. Сейчас ему вменяется еще один эпизод дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

По данным “Ъ”, уже после поступления рассмотренных сейчас материалов в суд американец снова ударил сотрудника изолятора.

Во всех случаях, кроме драки со следователем, который после избиения американцем попал в больницу с сотрясением, потерпевшие сотрудники УФСИН не получили сильных травм.

Весной этого года агентство Reuters называло Роберта Гилмана одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. В разговоре с адвокатом на последнем публичном заседании он говорил, что у него есть маленькая частица надежды на обмен.

Сергей Толмачев, Воронеж