Американец шел к успеху

В Воронеже суд завершил судебное следствие по уголовному делу американца Роберта Гилмана, обвиняемого в нападении на сотрудников местного следственного изолятора и колонии строгого режима в Россоши, куда его этапировали после назначения восьмилетнего срока за драки с сотрудниками правоохранительных органов и пенитенциарных учреждений. Гражданин США, который до приезда в Россию работал в Польше и на Украине, признал вину в преступлениях и заявил, что раскаивается, использовав мем «Пацан к успеху шел». Он объяснил, что поднял руку на конвоиров, так как хотел остаться в СИЗО в Воронеже, где он получает посылки от родственников. Прения по делу назначены на 27 ноября.

Центральный райсуд Воронежа завершил судебное следствие по уголовному делу 30-летнего американца Роберта Гилмана, обвиняемого в двух эпизодах дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 2 ст. 321 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Прения назначены на 27 ноября.

На последнем заседании по делу представитель обвинения завершил оглашение всех письменных и свидетельских показаний, а также допросил одного из потерпевших — сотрудника СИЗО-1 Константина Скрипченкова. Он рассказал, что 5 мая этого года Гилман ударил его кулаком в грудь после того, как он выводил осужденного из комнаты, где тот встречался с адвокатом. Американец был спокоен и не проявлял признаков агрессии. Сам сотрудник изолятора сказал, что никакой боли от удара не почувствовал.

Материалы о втором эпизоде уголовного дела Роберта Гилмана были озвучены ранее. Согласно им американца 6 мая этапировали в исправительную колонию строгого режима №8, которая расположена в Россошанском районе Воронежской области. После этого он также ударил сотрудника учреждения кулаком в грудь.

Американец Роберт Гилман провел под стражей в Воронеже почти четыре года. Первое преступление он совершил в январе 2022 года: тогда американец ударил полицейского, после того как его за пьяный дебош сняли с поезда на вокзале в центре Воронежа. Гилмана признали виновным в применении силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и назначили четыре года и шесть месяцев колонии общего режима. Он извинился перед полицейским и Россией, и срок для него был сокращен на год.

Однако после перевода в исправительную колонию №2 американец стал нападать на сотрудников учреждения.

Например, Гилман дважды ударил инспектора УФСИН, проводившего в его камере проверки. В октябре 2023 года бывший морпех избил следователя местного управления Следственного комитета России, который вел допрос осужденного об обстоятельствах его поведения в колонии. Американец нанес ему шесть ударов кулаком по голове и верхней части тела. Следователь после избиения попал в больницу с сотрясением. По итогу рассмотрения уголовного дела о драках в колонии (ч. 2 ст. 321, ч. 4 ст. 296 УК РФ) американец получил восемь лет и один месяц колонии строгого режима.

После вынесения второго приговора Гилман узнал, что его этапируют в Россошь. Он решил нарушить правила поведения в СИЗО-1, которое расположено в ИК-2 в центре Воронежа, чтобы его оставили там. По словам американца, в изоляторе он хотел остаться, так как там лучше условия и хорошее отношение со стороны сотрудников, а также из-за того, что здесь он получает посылки от родственников.

«Я очень раскаиваюсь. Я просто к успеху шел. И я нахожу, что впредь буду к успеху уйти»,— сказал Робер Гилман на заседании.

Судья Лариса Морхова попросила переводчицу перевести то, что сказал подсудимый, хотя он говорил по-русски. Сам американец не смог объяснить отсылку к известному интернет-мему середины 2000-х годов: в ходе интервью находящийся под стражей фигурант особо тяжкого уголовного дела говорит журналистам фразу: «Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло». Гилман лишь добавил, что он не хотел сделать никому ничего плохого, а сам попал в замкнутый круг, ведь в здании суда он чувствует себя как дома.

Помимо показаний в суде были изучены характеристики обвиняемого. Из них стало известно, что до приезда в Россию он работал в Польше и на Украине. Кроме того, прокурор огласила результаты психолого-психиатрической экспертизы. Согласно документам суда, Роберт Гилман хроническим или временным психическим расстройством или слабоумием на момент совершаемых им преступлений не страдал. Его защита ранее, напротив, говорила о том, что он имел посттравматическое стрессовое расстройство личности. В экспертизе указано, что сейчас у американца наблюдаются признаки тревожно-депрессивной реакции на расстройство адаптации.

До начала суда Роберта Гилмана назвали одним из девяти американцев, которых США хотят вернуть в рамках обмена заключенными с Россией. Сам он, общаясь с адвокатом перед началом заседания, заявил, что у него есть маленькая частица надежды на обмен.

Сергей Толмачев