С ростовского «Гридневъ-Хлебъ» взыскивают компенсацию за использование изображения из «Лунтика»

Арбитражный суд Ростовской области частично удовлетворил иск ООО «Студия анимационного кино «Мельница» и обязал ООО «Гридневъ-Хлебъ» выплатить компенсацию за нарушение исключительных имущественных прав на изображение персонажа «Лунтик». Соответствующая информация опубликована на сайте суда.

Изначально сумма требований истца составляла 50 тыс. руб., однако суд назначил компенсацию в 10 тыс. руб. В качестве вещественного доказательства было предоставлено кондитерское изделие.

По данным портала rusprofile.ru, ООО «Гридневъ-Хлебъ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2024 году. Основной вид деятельности компании — «розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах».

