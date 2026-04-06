Иран отверг обвинения в обстрелах Азербайджана и Турции

Власти Ирана настаивают, что с территории страны не пытались атаковать Азербайджан и Турцию. Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) со ссылкой на официального представителя иранского МИДа.

«В ходе проведенных переговоров (с представителями Азербайджана и Турции. — "Ъ") недоразумения были устранены»,— следует из сообщения в Telegram-канале КСИР.

В марте турецкие системы ПВО при участии НАТО перехватили баллистическую ракету, летевшую с территории Ирана. Позже турецкие силы уничтожили еще одну ракету. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсуждал ситуацию с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и назвал сообщения о пусках «полностью безосновательными». Тегеран предложил Анкаре техническое сотрудничество для проведения расследования.

5 марта беспилотники нанесли удары по пригороду Нахичевани в Азербайджане, был поврежден в том числе аэропорт. Пострадали четыре человека. Президент Ильхам Алиев назвал произошедшее терактом, вскоре Баку объявил о выводе дипкорпуса из Ирана. 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым и заявил, что республика не причастна к «инциденту с обстрелом Нахичевани с воздуха». На следующий день господин Алиев направил поздравление аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания верховным руководителем страны.