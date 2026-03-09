Алиев поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление аятолле Моджтабе Хаменеи в связи с его избранием верховным руководителем Исламской Республики. В послании, опубликованном на официальном сайте главы государства, азербайджанский лидер также выразил соболезнования в связи с гибелью его отца — прежнего верховного лидера Али Хаменеи.

Господин Алиев выразил надежду на совместные усилия по развитию межгосударственных связей в духе взаимного уважения и доверия, отвечающих интересам народов двух стран. Он также пожелал дружественному иранскому народу мира и благополучия.

Сегодня Совет экспертов Ирана объявил новым верховным лидером 56-летнего Моджтабу Хаменеи. Он — шиитский священнослужитель, который считался наиболее влиятельным сыном погибшего лидера Али Хаменеи и наиболее вероятным преемником.

5 марта иранские беспилотники атаковали территорию близ аэропорта и школы в азербайджанском Нахичевани, ранив четырех человек. Иотхам Алиев назвал произошедшее терактом. После инцидента было приостановлено движение грузового транспорта через азербайджано-иранскую границу, из-за чего в Иране застряли более 1,5 тыс. российских дальнобойщиков. Тегеран отвергает обвинения в причастности к удару.