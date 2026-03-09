Турция сбила иранскую ракету и призвала Тегеран к деэскалации

Турецкие силы противовоздушной обороны совместно с системами НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана в сторону Турции, сообщило турецкое Минобороны.

Как заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, инцидент произошел в районе Шахинбей города Газиантеп, жертв и пострадавших нет. По его словам, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны, действуют в полной координации. Возможности страны по защите воздушного пространства и границ находятся на самом высоком уровне.

«Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население»,— заявил господин Дуран (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня Минобороны Турции сообщило, что на севере Кипра размещены шесть истребителей F-16 и системы ПВО. Объяснило это решение ведомство «последними событиями в регионе». За несколько дней до этого, 2 марта, Великобритания сообщила об атаке с применением БПЛА на британскую военную базу на Кипре.