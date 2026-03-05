Число пострадавших при падении дрона в Нахичевани выросло до четырех

Четыре человека обратились за медпомощью после удара беспилотника по терминалу международного аэропорта Нахичевани. Об этом сообщил Минздрав Азербайджана.

Состояние двоих пострадавших, ранее доставленных в больницу, стабильное, передает госагентство «Азертадж».

Власти Азербайджана подтвердили, что на территории аэропорта и возле школы в пригороде Нахичевани упали запущенные из Ирана БПЛА. Азербайджанский МИД вызвал иранского посла для вручения ноты.

Министерство обороны Азербайджана осудило атаки со стороны Ирана «против гражданской инфраструктуры на территории нашей страны». В ведомстве заявили, что готовят «необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета страны». Ведомство изучает технические характеристики упавших аппаратов.

Георгий Двали