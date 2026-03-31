Иран готов расследовать информацию о пуске ракеты в сторону Турции

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили в том числе заявления о запуске иранской стороной ракет в сторону Турции. Аракчи назвал эти сообщения полностью безосновательными.

«Исламская Республика Иран привержена соблюдению принципа добрососедства и уважения суверенитета и территориальной целостности Турции и готова к совместному техническому сотрудничеству для проверки любых возможных претензий»,— говорится в сообщении иранского МИДа, которое приводит издание Pana.

4 марта, вскоре после начала американо-израильской операции в Иране, Минобороны Турции сообщило, что сбило в воздушном пространстве страны иранскую баллистическую ракету. Турецкий МИД вызвал посла Ирана Мохаммеда Хасана Хабибуллахзада для объяснений. Ведомство заверило, что на «любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права». Тегеран же настаивал, что не причастен к инциденту.

Лусине Баласян