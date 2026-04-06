Ростовская область вошла в топ-5 регионов по самозапретам на кредиты через МФЦ

В марте 2026 года жители Ростовской области установили 7,6 тыс. самозапретов на кредит через офисы МФЦ. По этому показателю область заняла пятое место среди регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего, по данным на 31 марта 2026 года, самозапреты на кредит установили 42,2 тыс. жителей региона, из них 34,6 тыс. — через портал «Госуслуги».

В целом по России, на конец марта количество граждан с действующим самозапретом на привлечение кредитов составило 19,7 млн человек. В то же время за снятием самозапрета за год обратились 1,2 млн человек.

Среди регионов наибольшее общее количество самозапретов в марте 2026 года было установлено в Москве (110,9 тыс.), Московской области (72,8 тыс.), Санкт-Петербурге (53,4 тыс.), а также в республиках Башкортостан (47,3 тыс. ед.) и Татарстан (47,1 тыс. ед.).

