В Ростовской области уровень безработицы за год остался на отметке 2,1%

В Ростовской области сохраняется высокий уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше, в период с декабря 2025 года по февраль 2026 года показатель составил 62,3%. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Безработица, оцениваемая в соответствии с рекомендациями Международной организации труда, в регионе в среднем за период остается на низком уровне, в пределах 2,1%.

Среди субъектов Южного федерального округа самый низкий показатель безработицы зафиксирован в Республике Калмыкия — 1,9%. В Республике Крым и Астраханской области уровень составил 2%. Южный федеральный округ, Ростовская область и Севастополь показали 2,1%. В Республике Адыгея безработица достигла 2,2%, в Краснодарском крае — 2,3%, в Волгоградской области — 3%.

Константин Соловьев