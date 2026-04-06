Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Дону суд утвердил мировое соглашение по делу о незаконном вывозе зерна

В Ростовской области суд утвердил мировое соглашение между Россельхознадзором и предпринимателем, который систематически вывозил зерновую продукцию без оформления карантинных сертификатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным управления, предприниматель с 2023 года вывозил зерновую продукцию из карантинной зоны без прохождения лабораторных исследований на соответствие партий зерна карантинным требованиям. Только в 2025 году бизнесмен вывез более 940 т зерновой продукции, при этом заявлений на выдачу карантинных сертификатов не подавал.

Россельхознадзор направлял предпринимателю предостережения и предлагал принять меры по соблюдению требований, отмечается в сообщении. После обсуждения предмета спора стороны заключили мировое соглашение для устранения возникшего конфликта по взаимному согласию. Согласно решению суда, ответчик будет оформлять карантинные сертификаты и соблюдать требования законодательства.

Константин Соловьев

