Путин поддержал идею о взносах бизнеса «на нужды государства»

На закрытой встрече на съезде РСПП президент России Владимир Путин поприветствовал идею о взносах бизнеса для пользы государства, однако это не была его инициатива. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин на съезде РСПП (26 марта 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Владимир Путин на съезде РСПП (26 марта 2026 года)

По словам господина Пескова, один из участников встречи лично хотел выделить на нужды страны крупную сумму денег и это было «его семейное решение», однако речь идет не о главе «Роснефти» Игоре Сечине. «Это не правда, что говорилось о том, что на СВО деньги. Это не правда, что Путин обращался с такой просьбой»,— подчеркнул представитель президента на брифинге.

После пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин в закрытом режиме встретился с членами бюро правления объединения и с предпринимателями. Переговоры продлились около двух часов. Как писала по итогам Financial Times, на встрече президент призвал представителей бизнеса профинансировать спецоперацию на Украине. По данным издания, Игорь Сечин поддержал эту инициативу. Готовность отправить деньги на СВО также выразил миллиардер Олег Дерипаска, утверждает FT.

Подробнее о съезде РСПП — в материале «Ъ» «Администрируй и это».